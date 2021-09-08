В Татарстане из-за коронавируса госпитализировали еще шесть человек

Всего по состоянию на 8 сентября в Татарстане коронавирус обнаружили у 25 856 человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

За прошедшие сутки в республике коронавирус подтвердился еще у 45 человек, все они заразились контактным способом. Сообщает Минздрав Татарстана.

- Шесть человек было госпитализировано, - отметили в ведомстве.

Остальные 39 инфицированных, в свою очередь, получают лечение на дому. В этот раз их большая часть по-прежнему была зарегистрирована в Казани - 33 человека.

Всего по состоянию на 8 сентября в Татарстане коронавирус обнаружили у 25 856 человек, 22 595 из них, в том числе 36 человек за минувшие сутки, выздоровели, а 698 скончались в результате болезни.