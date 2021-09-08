12 сентября жители Казани смогут взять себе собаку из приюта на акции «Лапа дружбы»

На акции казанцы смогут пообщаться с животными и взять себе домой нового друга. Фото: Инзиля ШАКИРОВА

В это воскресенье, 12 сентября, в казанском парке имени Урицкого с 11.00 до 13.00 пройдет акция «Лапа дружбы», на которую привезут щенков в возрасте до года. Казанцы смогут пообщаться с собаками и выбрать себе четвероногого друга. Также на акции можно будет получить рекомендации ветеринарного врача и кинолога по уходу за домашними животными.

Кроме того, в парке проведут благотворительную ярмарку. Часть вырученных на ней средств направят на помощь частным приютам для животных. Также желающие смогут помочь их подопечным, например, кормом.