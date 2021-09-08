В Нижнекамске Рустам Минниханов посетил площадки чемпионата по стандартам WorldSkills

Фото: пресс-служба президента Татарстана

В этот вторник президент Татарстана Рустам Минниханов во время своей рабочей поездки в Закамье республики посетил в Нижнекамске площадки II Открытого отраслевого чемпионата PetroChemSkills 2021 по стандартам WorldSkills. Они, к слову, находятся на базе колледжа нефтехимии и нефтепереработки им. Лемаева

Там в одной из аудиторий Рустам Минниханов ознакомился с компетенциями «Лабораторный химический анализ» и «Аппаратчик химических производств». Сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Отметим, чемпионат PetroChemSkills 2021 в Нижнекамске среди работников нефтегазохимических отраслей промышленности проходит с 6 сентября по 1 октября по 12. В 12 компетенциях принимают участие 70 мастеров из разных городов России.