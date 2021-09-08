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Общество8 сентября 2021 15:09

В Набережных Челнах на содержание парков и скверов выделят более 24,5 миллионов рублей

Эти деньги выделят из бюджета города
Инзиля ШАКИРОВА
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Победитель тендера должен будет очищать территорию парков и скверов, ухаживать за растениями, поливать деревья и кустарники.

Победитель тендера должен будет очищать территорию парков и скверов, ухаживать за растениями, поливать деревья и кустарники.

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Власти Набережных Челнов выделят почти 24,5 миллионов рублей на содержание и уход за зелеными насаждениями и объектами благоустройства в парках и скверах города. Соответствующий тендер появился накануне. Подрядчик должен будет выполнить все работы до конца 2021 года, которые оплатят средствами из городского бюджета.

Согласно документации, победитель тендера будет выполнять очистку территорий парков, скверов, бульваров, газонов, свалок, пустырей, газонов от мусора с улично-дорожной сети, обеспечивать полноценный уход за деревьями, кустарниками и цветниками.

Кроме этого, рабочие должны будут взять на себя уход за твердыми покрытиями тротуаров, площадок, дорог, в том числе и зимой.