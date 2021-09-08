После строительства трассы М-12 «Москва - Казань» турпоток в Татарстан может увеличиться на несколько миллионов человек

Трассу должны достроить в 2024 году. Фото: Иван ВИСЛОВ

В регионах, по чьим территориям пройдет будущая трасса М-12, из-за нее турпоток может увеличиться на 4 миллиона человек. Напомним, речь идет не только о Владимирской и Московской областях, но и о Татарстане, Чувашии и Нижегородской области.

О таких радужных перспективах появления трассы М-12, благодаря которой на машине можно будет доехать от столицы до Казани всего за 6,5 часов, во время презентации туристической сферы Калининградской области в Москве журналистам сообщил председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов.

По его словам, данное направление может стать новым брендовым маршрутом для туристов.