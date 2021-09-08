В Казани суд отправил в камеру «вице-президента» Finiko

Он пробудет под арестом в СИЗО минимум до 28 сентября. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вахитовский районный суд Казани арестовал местного бизнесмена Ильгиза Шакирова до 28 сентября. Мужчина имеет статус «вице-президента» финансовой пирамиды Finiko, по которой сейчас идет расследование об особо крупном мошенничестве.

- Представитель надзорного ведомства в судебном заседании поддержал ходатайство следователя, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

Напомним, в финансовую пирамиду Finiko деньги текли от доверчивых вкладчиков чуть ли не со всей России, а то и из стран ближнего зарубежья. Людям обещали высокий доход от предстоящих инвестиций, в том числе, и в криптовалюту.

Но те в итоге не смогли вывести свои сбережения из пирамиды и прогорели. Когда от потерпевших начали поступать заявления в полицию, началось расследование дела о мошенничестве. До этого момента оно квалифицировалось по другой уголовной статье - «Организация деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере».

По версии правоохранителей, Ильгиз Шакиров посредством сайта компании осуществлял деятельность по приему криптовалюты от граждан и агитировал их вкладывать денежные средства в сомнительную схему. В итоге он привлек в финансовую пирамиду 100 тысяч человек, за что получил статус «вице-президента» Finiko.

К слову, основатель пирамиды Кирилл Доронин сейчас так же находится в камере и ждет суда. А троих партнеров - Зыгмунта Зыгмунтовича, а также Эдварда и Марата Сабировых, заочно арестовали и объявили в международный розыск.