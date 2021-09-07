В Казани создадут ПЦР-центр для борьбы с распространением COVID-19

При нем должны организовать соответствующую лабораторию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому из резервного фонда страны будет выделено около 2 миллиардов рублей на борьбу с распространением COVID-19 и других опасных инфекций.

При для этого, в том числе, в Казани создадут специальный ПЦР-центр с лабораториями. Такие же объекты построят в ряде других крупных городов страны: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Самаре и Челябинске.

Это должно помочь обезопасить местное население от распространения опасных вирусов и инфекций.