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Общество7 сентября 2021 17:17

В Казани создадут ПЦР-центр для борьбы с распространением COVID-19

Такие же объекты за счет федеральных средств построят и в других крупных городах страны
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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При нем должны организовать соответствующую лабораторию.

При нем должны организовать соответствующую лабораторию.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому из резервного фонда страны будет выделено около 2 миллиардов рублей на борьбу с распространением COVID-19 и других опасных инфекций.

При для этого, в том числе, в Казани создадут специальный ПЦР-центр с лабораториями. Такие же объекты построят в ряде других крупных городов страны: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Самаре и Челябинске.

Это должно помочь обезопасить местное население от распространения опасных вирусов и инфекций.