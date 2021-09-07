В Чувашии из-за засухи объявили режим ЧС

Размер ущерба составляет 300,4 миллионов рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 7 сентября, власти Чувашии ввели в регионе режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Причиной такого решения стала гибель посевов из-за засухи.

- Необходимо максимально оперативно принять меры реагирования, выработать четкий план мероприятий в целях снижения негативных последствий для аграриев, - подчеркнул глава Чувашии Олег Николаев.

Всего в республике пострадали посевы 53 сельхозпроизводителей на площади 5,7 тысяч гектара. Ущерб оценен в 300,4 миллиона рублей.