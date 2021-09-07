Для урегулирования ситуации с ОРВИ в республике начнется вакцинация от гриппа. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Марий Эл превышен эпидпорог заболеваемости по ОРВИ. На минувшей неделе Минздрав республики зарегистрировал 2 843 случая, что на 69% выше предельной нормы.

В связи с этим, по сообщению местного Роспотребнадзора, для урегулирования ситуации с ОРВИ и гриппом в Марий Эл запланировано привить от этих болезней 419 750 человек или 62% от общей численности населения региона.

Из них 75% - это представители групп риска: дети с полугода, школьники, студенты, работники медицинских, образовательных, социальных организаций, МФЦ, транспорта, коммунальной сферы и сферы предоставления услуг, вахтовики, призывники, сотрудники правоохранительных органов, госслужащие, беременные женщины, лица старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями.

Для вакцинации будут использоваться отечественные препараты «Совигрипп», «Флю-М» и «Ультрикс Квадри».