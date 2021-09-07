СУ СКР Татарстана: сын заступился за соседа из-за музыки и был убит отцом

Удар ножом в живо оказался смертельным. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В отношении 54-летнего жителя Лениногорска возбудили уголовное дело по статье «Убийство» - его обвиняют в гибели собственного сына. Сообщает СУ СКР Татарстана.

- В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемый меры пресечения в виде заключения под стражу, - отметили в ведомстве.

По версии следствия, вечером 4 сентября в Лениногорске во дворе своего частного дома обвиняемый выпивал со знакомым, при этом они громко слушали музыку. Именно последнее стало причиной визита к ним соседа, который попросил убавить звук.

Хозяин отказался это делать. В этот момент из дома вышел его 31-летний сын. Он вступился за соседа. Из-за этого у него и произошла драка с отцом. Конец потасовки происходил уже внутри дома. Там обвиняемый схватил нож и ударил им сына в живот. От полученного ранения последний скончался в больнице через несколько часов.