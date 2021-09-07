СУ СКР Татарстана: мужчина душил свою экс-супругу, пока та вела машину

По данному факту в следственном комитете возбудили уголовное дело. Фото: Олег ЗОЛОТО

В отношении 54-летнего жителя Тукаевского района возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство». Сообщает следственный комитет Татарстана.

- Причастность к совершению преступления он не признал. Решается вопрос об избрании в отношении него одной из предусмотренных законом мер пресечения, - отметили в ведомстве.

По версии следствия, серьезные разногласия между подозреваемым и его экс-супругой начались как раз после развода, который произошел еще в 2014 году. С тех пор они судились по поводу раздела имущества.

И вот в августе 2021 года, как следует из материалов уголовного дела, в Азнакаево мужчина подкараулил свою бывшую пассию, когда та села за руль автомобиля. Злоумышленник тут же подсел к ней в салон и начал душить, угрожая убийством.

Машина в этот момент уже ехала. Пока женщина пыталась бороться с экс-супругом, авто врезалось в куст. Это и помогло потерпевшей уличить момент для того, чтобы выскочить на улицу.

Она побежала обратно к своему дому, но замешкалась около калитки. Тут ее и настиг бывший муж. Утверждается, что он ударил женщину кулаком по затылку и снова начал душить. На крики потерпевшей на улицу вышла ее соседка. Ее появление спугнуло злоумышленника, и он убежал.