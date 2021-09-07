В Нижнекамске Рустам Минниханов дал начало строительству лицея и детсада

Место, где в будущем появится новое образовательное учреждение. Фото: скриншот с видео

Сегодня, 7 сентября, в рамках рабочей поездке по районам республики президент Татарстана Рустам Минниханов посетил Нижнекамск. Там глава региона принял участие в церемонии начала строительства в 34-м микрорайоне города лицея №38 «Проектория» и детского сада №100.

Как сообщает пресс-служба президента Татарстана, новый лицей рассчитан на 800 учеников, и он будет техническим. Данное заведение станет первым инженерным учебным заведением в районе, где специально будут готовить абитуриентов для Нижнекамского химико-технологического института и высшей школы нефти Альметьевска.

А появление нового детского сада в 34-м микрорайоне существенно снизит напряженность в вопросах доступности дошкольного образования. Дело в том, что существующий там детсад сейчас перегружен на 28%.

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