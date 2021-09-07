Рустам Минниханов посетил двор в селе Бетьки после благоустройства и отремонтированную школу

Фото: president.tatarstan.ru

Сегодня, 7 сентября, в рамках рабочего визита в Тукаевский районе президент Татарстана Рустам Минниханов посетил двор в селе Бетьки, который благоустроили в рамках республиканской программы «Наш двор».

Там около дома №16 на улице Гагарина заасфальтировали все проезды и тротуары, обновили скамейки и урны, а также установили детскую площадку.

Кроме того, в этом селе Рустам Минниханов посетил и местную школу с углубленным изучением отдельных предметов на 426 детей.

Фото: president.tatarstan.ru

В здании к началу нового учебного года был завершен капитальный ремонт. Там обновили фасад и инженерные системы, а также заменили окна и двери.