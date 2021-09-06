6 сентября в Татарстане подтвердили сразу шесть смертей от коронавируса

Причины смерти были установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В республике в результате патологоанатомической экспертизы были подтверждены еще шесть смертей от коронавируса, сообщил 6 сентября Минздрав Татарстана.

Так, очередными жертвами инфекции стали 84-х и 78-ми летние женщины, а также 85-ти, 78-ми, 68-ми и 59-ти летние мужчины. Таким образом число летальных исходов коронавируса в регионе возросло до 698.

Напомним, что за прошедшие сутки в Татарстане выявили 50 новых случаев заражения. В 19 из них людям понадобилась госпитализация, в остальных 31 случае пациентов оставили лечиться на дому.

Всего в республике коронавирус был обнаружен у 25 764 человек, 22 478 из них смогли выздороветь.