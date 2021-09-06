Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье6 сентября 2021 19:08

6 сентября в Татарстане подтвердили сразу шесть смертей от коронавируса

Очередными жертвами инфекции стали две женщины и четверо мужчин
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Причины смерти были установлены в результате патологоанатомической экспертизы.

Причины смерти были установлены в результате патологоанатомической экспертизы.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В республике в результате патологоанатомической экспертизы были подтверждены еще шесть смертей от коронавируса, сообщил 6 сентября Минздрав Татарстана.

Так, очередными жертвами инфекции стали 84-х и 78-ми летние женщины, а также 85-ти, 78-ми, 68-ми и 59-ти летние мужчины. Таким образом число летальных исходов коронавируса в регионе возросло до 698.

Напомним, что за прошедшие сутки в Татарстане выявили 50 новых случаев заражения. В 19 из них людям понадобилась госпитализация, в остальных 31 случае пациентов оставили лечиться на дому.

Всего в республике коронавирус был обнаружен у 25 764 человек, 22 478 из них смогли выздороветь.