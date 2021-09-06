В Набережных Челнах прокуратура проверит штраф пенсионерке, которая продавала ведро смородины

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Набережных Челнах в 41-ом комплексе 79-летняя пенсионерка продавала на улице ведро смородины со своего участка. Просила за него всего 500 рублей. Рядом с ней стояли такие же огородники, продававшие свой урожай.

В один из моментов к ним подошли неизвестные и истребовали, в том числе и с пенсионерки, их личные данные – адрес и фамилию. Спустя время пожилой женщине пришло извещение, что за свое пятисотрублевое ведро со смородиной она должна оплатить административный штраф на три тысячи рублей - за нарушение правил уличной торговли. Волну возмущения, в том числе в соцсетях, подняла дочь пенсионерки.

Теперь данной историей занимается прокуратура. Надзорный орган проводит проверку правомерности начисления такого штрафа пожилой женщине. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.