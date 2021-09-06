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Общество6 сентября 2021 14:14

В сентябре в Казани пройдет шоу-битва «Татарские бабушки против шеф-поваров»

Она состоится в рамках гастрономического фестиваля
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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18 и 19 сентября в столице Татарстана на площадке у Дворца земледельцев пройдет гастрономический фестиваль «Вкусная Казань». В его рамках запланировано проведение шоу-битвы «Татарские бабушки против шеф-поваров», сообщила в этот понедельник, 6 сентября, на совещании в мэрии Казани директор комитета по развитию туризма города Дарья Санникова.

По ее словам, на фестивале кроме оригинальных блюд пройдут выступления национальных коллективов, конкурсы и мастер-классы, также всем желающим раскроют секреты татарской чайной церемонии.

Особый акцент в 2021 году во время «Вкусной Казани» решили сделать на продвижении продуктов именно из Татарстана. Так, точки питания, где используется продукция местных фермеров, отметят специальными значками.