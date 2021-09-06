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Происшествия6 сентября 2021 14:00

В Набережных Челнах задержали мать пациентки, которая напала на фельдшера «скорой»

В отношении женщины возбудили уголовное дело
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Медики приехали к пациентке из-за ее обращения о переломанных ребрах.

Медики приехали к пациентке из-за ее обращения о переломанных ребрах.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

История с избиением фельдшера «скорой» в Набережных Челнах получила продолжение. Подозреваемая в нападении на медика задержана. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Побои». Сообщает следственный комитет Татарстана.

- Решается вопрос об избрании в отношении нее одной из предусмотренных законом мер пресечения, - также отметили в ведомстве.

Напомним, инцидент произошел вечером в субботу, 4 сентября. По версии следствия, дочь подозреваемой, проживающая в 50-комплексе Набережных Челнов, вызвала на дом «скорую помощь». Она сообщила, что у нее переломаны ребра.

Но медикам по приезду так и не удалось осмотреть пациентку. Их на пороге квартиры встретила пьяная мать обратившийся за помощью. Она стала выгонять бригаду «скорой» и оскорблять, а затем избила 33-летнюю фельдшера.