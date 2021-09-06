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Общество6 сентября 2021 13:09

«Поймайте этих злодеев»: мэр Казани поручил разобраться с незаконной расклейкой объявлений на столбах

Ильсур Метшин отметил, что это порча имущества, и за это предусмотрено соответствующее наказание
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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За это предусмотрено соответствующее наказание – сначала административное, а при повторном нарушении и уголовная.

За это предусмотрено соответствующее наказание – сначала административное, а при повторном нарушении и уголовная.

Фото: Алексей ФОКИН

В этот понедельник, 6 сентября, во время аппаратного совещания в Исполкоме Казани мэр города Ильсур Метшин поручил местным чиновникам совместно с полицией разобраться с теми, кто незаконно клеит объявления на столбах – опорах освещения.

По словам градоначальника, городские власти с этой проблемой сталкиваются уже не в первый раз. Это порча имущества, и за это предусмотрено соответствующее наказание – сначала административное, а при повторном нарушении и уголовная.

- Мы такое внимание уделяем благоустройству, внешнему облику и чистоте города, а с этим не можем разобраться. Жду действенных мер вместе с УМВД. Есть телефоны, видеокамеры, личный состав. Выходите из штаба и поймайте этих злодеев, – поручил Ильсур Метшин.