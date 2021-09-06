Из-за заморозков в Татарстане объявили штормовое предупреждение

Днем воздух прогреется максимум до +15 градусов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во вторник, 7 сентября, ночью и утром в республике из-за прогнозируемых местами заморозков в воздухе и почве – до -2 градусов, объявлено штормовое предупреждение, сообщает Гидрометцентр Татарстана.

- В ближайшие дни сохранится холодная и неустойчивая погода, - отметили в учреждении.

Также во вторник днем ко всему этому ожидается еще и небольшой дождь, туман и умеренный ветер. Температура воздуха в светлое время суток в своих максимальных значениях будет в пределах от +10 до +15 градусов (в Казани от +11 до +13).