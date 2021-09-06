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Общество6 сентября 2021 16:58

В Куженерском районе Марий Эл проложат 1,5 километра водопровода

На это из резервного фонда правительства республики выделено более 2,3 миллиона рублей
Евгения БУБЛИК
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Такое распоряжение поступило из-за того, что объекты водоснабжения пришли в полную негодность

Такое распоряжение поступило из-за того, что объекты водоснабжения пришли в полную негодность

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Постановление о строительстве нового водопровода в Куженерском районе подписал глава Марий Эл Александр Евстифеев.

Такое решение было принято из-за того, что там объекты водоснабжения пришли в полную негодность, насосы постоянно выходили из строя, а водозаборная скважина была построена еще в 1957 году.

Новые сети необходимы для обеспечения бесперебойного водоснабжения деревни Пюнчерюмал, в которой проживают 53 человека. Для них будет протянута новая линия протяженностью 1,5 километра. На это из резервного фонда правительства Марий Эл выделено более 2,3 миллиона рублей.