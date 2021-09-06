В Куженерском районе Марий Эл проложат 1,5 километра водопровода

Такое распоряжение поступило из-за того, что объекты водоснабжения пришли в полную негодность Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Постановление о строительстве нового водопровода в Куженерском районе подписал глава Марий Эл Александр Евстифеев.

Такое решение было принято из-за того, что там объекты водоснабжения пришли в полную негодность, насосы постоянно выходили из строя, а водозаборная скважина была построена еще в 1957 году.

Новые сети необходимы для обеспечения бесперебойного водоснабжения деревни Пюнчерюмал, в которой проживают 53 человека. Для них будет протянута новая линия протяженностью 1,5 километра. На это из резервного фонда правительства Марий Эл выделено более 2,3 миллиона рублей.