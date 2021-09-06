В Татарстане за одни сутки зарегистрировали 50 новых случаев COVID-19

В этот раз госпитализация понадобилась 19 инфицированным. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Татарстане за минувшие сутки выявлено 50 новых случаев заражения коронавирусом, из них только три являются завозными, остальные – контактными. Сообщает Минздрав республики. Там также отметили, что в этот раз госпитализация понадобилась 19 инфицированным, а 31 пациент будут лечиться на дому.

За указанные сутки в регионе больше всего зараженных по-прежнему выявили в Казани (12 человек) и Набережных Челнах (12 человек).

Всего же с начала пандемии в Татарстане коронавирус был обнаружен у 25 764 человек, 22 478 из которых, в том числе 13 человек за минувшие сутки, выздоровели, а 692 скончались.