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Общество6 сентября 2021 16:23

В Казани на строительство второй линии метро выделят еще почти 500 миллионов рублей

Речь идет о возведении участка от станции «Фучика» до «Сахарова»
Евгения БУБЛИК
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Заказ нужно выполнить с 4 октября 2021 года до 31 января 2022-го

Заказ нужно выполнить с 4 октября 2021 года до 31 января 2022-го

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На строительство первого участка второй линии казанского метро от станции «Улица Юлиуса Фучика» до станции «Улица Академика Сахарова» выделили еще более 499,8 миллионов рублей. Средства возьмут из бюджета республики, говорится в документах на сайте госзакупок.

Согласно опубликованному тендеру, на этом участке должны будут выполнить строительно-монтажные работы, которые должны стартовать с октября 2021 года, а завершится 31 января 2022 года.

Отметим, что ранее на строительство данного участка метро из бюджета Татарстана уже выделяли 701 миллион рублей.