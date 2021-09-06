Татарстанцы находят СВОЮ карту в Россельхозбанке

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Более 17 тысяч татарстанцев уже оформили СВОЮ карту от Россельхозбанка. Из них порядка 8 тысяч получили карту в текущем году. Как отметили в Татарстанском региональном филиале РСХБ, данный банковский продукт набирает большую популярность. Что это за карта и в чем ее преимущества - более подробно опишем в данном материале.

- Население все больше переходит на безналичную оплату покупок, поэтому Россельхозбанк старается разрабатывать для своих клиентов наиболее привлекательные для них карточные продукты. Таковой и является СВОЯ карта, позволяющая получать возврат средств на счет благодаря функции кешбэк. Карта СВОЯ служит очень удобным инструментом для осуществления безналичных операций и безопасного способа хранения денежных средств, - отметила директор Татарстанского регионального филиала Россельхозбанка Ляля Кудерметова.

СВОЯ карта от Россельхозбанка может быть как дебетовой, так и кредитной, подключена к одной из трех платежных систем - MasterCard, Visa, «МИР». Карта выпускается и обслуживается бесплатно. Основное преимущество карты - возможность выбора одной из двух опций: «Кешбэк на всё» и «Выбери свой кешбэк».

С опцией «Кешбэк на всё» на ваш бонусный счет возвращается до 4% от суммы покупок по карте. Если вы подключаете опцию «Выбери свой кешбэк», за вами выбор одной из 20 категорий товаров (аптеки, спорттовары, сад и огород, путешествия и т. д.), кешбэк по которой будет до 15%.

Единовременно на одной карте может быть подключена только одна опция.

На обеих опциях кешбэк начисляется баллами программы лояльности «Урожай». Как можно потратить эти бонусные баллы? Очень просто - открыть бонусную витрину, выбрать товар (на витрине широкий выбор товаров и услуг, включая оплату ж/д и авиабилетов, отелей) и оплатить его баллами.

Клиенты Россельхозбанка отмечают преимущества данной карты.

- СВОЕЙ картой пользуюсь достаточно давно, и могу выделить для себя только положительные стороны. Я выбрала опцию «Кешбэк на всё», поэтому получаю кешбэк по всем категориям. Я молодая мама, активно покупаю вещи для ребенка. Возврат бонусов в качестве баллов позволяет сэкономить семейный бюджет на покупку детских развивающих игр и новых вещей. Бонусные баллы постепенно копятся, в результате чего можно на них совершить новые покупки. На бонусной витрине уже присмотрела новые товары в разделе «Для детей», - отметила клиент Россельхозбанка, жительница Казани Лилия Андреева.

Подробные условия по опциям СВОЕЙ карты смотрите на сайте Россельхозбанка. Опции можно переподключать и изменять ежемесячно, комиссия за эти операции не предусмотрена.

Для оформления карты можно подойти в офисы банка в Казани по следующим адресам:

ул. Достоевского, 80;

ул. Декабристов, 158;

ул. Рихарда Зорге, 70;

ул. Пушкина, 19;

ул. Академика Глушко, 6;

ул. Чистопольская, 22;

пр. Ямашева, 76,

а также в районах республики. Кроме этого, карту можно открыть без посещения офиса, в личном кабинете мобильного или интернет-банка пользователя.

Остались вопросы? Звоните по телефону: (843) 524-99-99.

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