В ряде домов Приволжского района Казани почти на сутки отключат воду

Воду отключат с 9.00 7 сентября. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Приволжском районе Казани из-за работ по врезке водопровода полностью от него отключат ряд домов, причем почти на сутки.

Так, с 9.00 7 сентября до 5.00 8 сентября вода будет отсутствовать по следующим адресам: улица Павлюхина, 112, 112а (гостиница), 114, 114 к.1, 114 к.2, 116, 118, 120, 122.

- Просьба жителям заранее сделать необходимые запасы, автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступившим заявка, которые принимаются по телефону: +7 (843) 231-62-60, - сообщает МУП «Водоканал».