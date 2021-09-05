«Волна здоровья-2021»: теплоход с лучшими московскими врачами прибудет в Елабугу 6 сентября

Теплоход с врачами в Елабуге планируют встретить в 13.00.

По рекам Волга и Кама с начала сентября идет теплоход «Северная сказка». Но вместо обычных пассажиров-туристов он везет лучших московских врачей в области сердечно-сосудистой медицины, эндокринологии, офтальмологии, патологиям слуха, ортопедии, акушерству и гинекологии. Они останавливаются в различных городах и проводят обследование местных жителей. Так, как они не всегда могут получить диагностику такого уровня.

Данные обследования проводятся в рамках всероссийской акции «Волна здоровья-2021». К слову, после осмотра специалисты могут дать пациентам направление на операцию в московские клиники. Поэтому на прием к ним лучше идти со всеми документами с прошлых обследований.

Программа акции «Волна здоровья-2021» в Елабуге:

13.00-13.15 Торжественная встреча

- приветственное слово;

- пресс-конференция (теплоход «Северная сказка», конференц-зал, шлюпочная палуба);

- «круглый стол» по вопросам COVID-19

Место проведения: речной порт г. Елабуга, теплоход «Северная сказка»

13.45-18.45 Диагностика здоровья беременных и женщин детородного возраста с гинекологическими заболеваниями и диагностика здоровья девочек 0-17 лет

Место проведения: ГАУЗ «Елабужская ЦРБ»

13.15-19.15 Диагностика здоровья детей на борту теплохода

Место проведения: речной порт г. Елабуга, теплоход «Северная сказка», специализированные каюты на главной и средней палубе

14.00-14.30 Акция «10 000 шагов к жизни»

Место проведения: Городской дворец культуры

14.00-15.30 Пленарное заседание «Здоровый муниципалитет - здоровый регион»

Место проведения: Городской дворец культуры

13.30-18.00 «Мастер-класс» по оказанию первой медицинской помощи

Место проведения: ГАУЗ «Елабужская ЦРБ»

После Елабуги теплоход с врачами посетит Сарапул (7 сентября), Пермь (8 сентября), Чайковский (9 сентября), Чистополь (10 сентября), Ульяновск (11 сентября), Чебоксары (12 сентября) и Нижний Новгород (13 сентября).