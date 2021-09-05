В Ульяновске в 2022 году начнут выпускать электромобили «УАЗ Хантер»

Российский внедорожник с электроприводом презентовали в феврале 2020 года. Фото: uaz.ru

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) в феврале 2022 года намерен наладить выпуск электромобилей «УАЗ Хантер».

- Электрические версии «УАЗ Хантер» будут делать в Ульяновске на конвейере. В течение пяти лет все модели «УАЗа» будут с электрическими версиями, - цитирует директора по маркетингу и продукту автокомпании УАЗ Максима Куприна «Газета.Ru».

Отметим в феврале 2020 года электромобиль на базе «УАЗ Хантер» презентовал частный мелкосерийный производитель из Чехии. Тогда компания анонсировала выпуск двух модификаций этого автомобиля.