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Общество5 сентября 2021 12:00

В Казани начали демонтаж здания развлекательного комплекса «Ривьера»

Ранее его продали за более чем 418 миллионов рублей
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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На объекте пока идет подготовка к окончательному сносу.

На объекте пока идет подготовка к окончательному сносу.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Казани развлекательный комплекс «Ривьера» обнесли забором. Рабочие приступили к демонтажу здания.

Напомним, три года развлекательный комплекс признали банкротом из-за иска от управляющего «Татфондбанка», который до этого рухнул. С того момента «Ривьера» с прилегающими к ней земельными участками была выставлена на торги почти за 890 миллионов рублей. Вот только продать этот лот удалось за чуть 418 миллионов рублей и то лишь в конце 2020 года.

Покупателем стала компания из Сантк-Петербурга. Там, в свою очередь, посчитали, что здание «Ривьеры» морально устарело и использовать его в таком виде далее экономически невыгодно. Поэтому было принято решение о сносе. По некоторым данным новый владелец не собирается строить на месте комплекса жилых домов, скорее всего там возведут гостиницу.