В Бугульме водитель LADA Granta сбил пешехода, въехал в дом и погиб

Водитель скончался на месте происшествия. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

4 сентября около 18.15 в Бугульме (Татарстан) на улице Калинина 48-летний водитель автомобиля LADA Granta на скорости сбил 18-летнего пешехода. После наезда машина, не сбавляя хода, влетела в ворота частного дома. Створки были снесены вместе с кирпичной кладкой стены и автомобиль продолжил свой путь. Только после того, как была снесена беседка, он остановился.

Водитель LADA Granta от полученных травм скончался на месте происшествия, сбитого же ми пешехода увезли в больницу. Там молодого человека осмотрели, оказали необходимую медицинскую помощь и отпустили домой – он отделался лишь ушибами и ссадинами.