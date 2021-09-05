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Происшествия5 сентября 2021 11:26

В Бугульме водитель LADA Granta сбил пешехода, въехал в дом и погиб

При этом сбитый им человек отделался лишь ушибами и ссадинами
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Водитель скончался на месте происшествия.

Водитель скончался на месте происшествия.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

4 сентября около 18.15 в Бугульме (Татарстан) на улице Калинина 48-летний водитель автомобиля LADA Granta на скорости сбил 18-летнего пешехода. После наезда машина, не сбавляя хода, влетела в ворота частного дома. Створки были снесены вместе с кирпичной кладкой стены и автомобиль продолжил свой путь. Только после того, как была снесена беседка, он остановился.

Водитель LADA Granta от полученных травм скончался на месте происшествия, сбитого же ми пешехода увезли в больницу. Там молодого человека осмотрели, оказали необходимую медицинскую помощь и отпустили домой – он отделался лишь ушибами и ссадинами.