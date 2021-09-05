В Набережных Челнах мать избила фельдшера «скорой»

Пострадавшая собирается обратиться в полицию. Фото: Олег УКЛАДОВ

В эту субботу, 4 сентября, около 19.00 в Набережных Челнах бригада «скорой помощи» получила вызов в город. Надо было ехать к пациентке в один из домов 50-го комплекса.

После того, как помощь была оказана на фельдшера набросилась мать пациентки. Она избила медика.

Пострадавшая фельдшер собирается обратиться с заявлением в полицию. Подробности произошедшего, в том числе и причина нападения, до сих пор устанавливаются.

- По данному инциденту сообщение зарегистрировано в дежурной части УМВД России по городу Набережные Челны и по данному факту проводится проверка, - в свою очередь официально заявили в МВД Татарстана.