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Здоровье4 сентября 2021 13:49

За сутки в Татарстане зарегистрировали 51 новый случай COVID-19

Из них 2 – завозные, 49 – контактные
Инзиля ШАКИРОВА
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Большая часть инфицированных была зарегистрирована в Казани.

Большая часть инфицированных была зарегистрирована в Казани.

Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшие сутки в республике был выявлен 51 новый случай заражения COVID-19. 2 из низ являются завозными, остальные 49 – контактными, сообщает Минздрав Татарстана.

– 20 человек госпитализировано, 31 получает лечение на дому, – также отметили в ведомстве.

В этот раз, как и прежде, большая часть инфицированных была зарегистрирована в Казани (26 человек), и Набережных Челнах (11 человек).

Всего же в Татарстане COVID-19 обнаружили у 25 661 человек, 22 454 из которых, в том числе 51 человек за прошедшие сутки, смогли выздороветь.