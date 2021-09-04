Из Казани до аэропорта пустят дополнительные электрички с 8 по 10 сентября

Это с проведением Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава». Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В период с 8 по 10 сентября из Казани до аэропорта будут курсировать 14 дополнительных поездов. Это связано с проведением Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава», сообщается на сайте мэрии Казани.

Поезда сообщением Казань – Аэропорт будут отбывать в 9:20, 10:55, 13:04, 15:13, 15.38 и в 17:10.

Поезда сообщением Аэропорт – Казань будут отбывать в 10:10, 12:00, 14:22, 15:50, 16:20, 18:10 и в 19:37.

Эти поезда будут следовать без промежуточных остановок.

Кроме того, будет назначен пригородный поезд №6713 сообщением Аэропорт – Казань, который будет отбывать в 20:45 и прибывать в 21:15. Он будет следовать с остановками: Столбищи, Юбилейная, Комбинат, Березовая Роща, Вахитово.