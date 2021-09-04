В сельских колледжах Чувашии отмечается недобор абитуриентов

Некоторые учебные заведения готовы принять школьников даже в начале учебного года. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Начало учебного года для сельских колледжей Чувашии ознаменовался нехваткой абитуриентов. Молодых людей не привлекают ни наличие бюджетных мест, ни отсутствие конкуренции. К слову, конкурс на одно место там составляет 0,4 человека.

Например, Агротехнический колледж Цивильска не добрал порядка 30% первокурсников. Абитуриентов не привлекало даже то, что учебное учреждение входит в сотню лучших средне-профессиональных учебных заведений России. На сегодняшний день колледж может принять еще около 100 выпускников школ.