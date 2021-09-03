В Татарстане масочный режим из-за коронавируса не отменят минимум еще полгода

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Татарстане сейчас ровная и стабильная. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ближайшие полгода в Татарстане масочный режим из-за коронавируса отменять не будут. Об этом сегодня, 3 сентября, во время пресс-конференции сообщила зам руководителя Роспотребнадзора республики Любовь Авдонина.

По ее словам, отмены не будет, в том числе, и из-за начала сезона гриппа и ОРВИ. К тому же сейчас планка по охвату населения республики коллективным иммунитетом к коронавирусу поднята с 60% до 80%. Поэтому чем больше людей привьется от него, тем быстрее в регионе разрешат не носить медицинские маски.

Что же касается ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Татарстане, то она сейчас ровная и стабильная - без тенденции к ухудшению или улучшению, заверила Авдонина. При этом она отметила, что сегодня у зараженных инфекция стала протекать в более сложных формах, чем до этого.