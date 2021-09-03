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Общество3 сентября 2021 16:33

Мэр Казани Ильсур Метшин предложил выбирать артистов на День города путем народного голосования

Так власти вместе с жителями решат, кто будет хедлайнером на концерте
Инзиля ШАКИРОВА
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Путем голосования власти постараются угодить всем жителям.

Путем голосования власти постараются угодить всем жителям.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 3 сентября, во время прямого эфира в Инстаграме мэр Казани Ильсур Метшин предложил выбирать артистов на День республики и День города, путем народного голосования. По его словам, в нем могли бы принять участие все казанцы, которые предложат хедлайнеров концерта на свой вкус.

- Мы с удовольствием проведем народное голосование, подискуссируем. И в зависимости от того, кто победит, будем приглашать артистов, — сказал градоначальник.