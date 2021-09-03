В Татарстане за сутки зарегистрировали 50 новых случаев коронавируса

В этот раз госпитализация понадобилась 14 пациентам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 50 новых случаев заражения коронавирусом. Пять з них являются завозными, а оставшиеся 45 – контактными, сообщил 3 сентября Минздрав республики.

В этот раз госпитализация понадобилась 14 пациентам, остальные 36 инфицированных будут лечиться на дому.

Больше всего за указанные сутки новых больных было выявлено в Казани и Набережных Челнах - 28 и 13 человек соответственно.

Всего же диагноз: новая коронавирусная инфекция, в Татарстане поставили 25 610 людям, 22 403 из них, в том числе 45 человек за минувшие сутки, смогли победить болезнь, а 688 зараженных скончались.