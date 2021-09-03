Зимнюю Специальную Олимпиаду в Казани перенесли на один год из-за коронавируса

Фото: мэрия Казани
Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады в Казани перенесли на январь 2023 года. Такое решение приняла международная организация Special Olympics в связи с пандемией коронавирусной инфекции и распространением ее штамма «Дельта». Сообщает пресс-служба Минспорта России.
Напомним, в столице Татарстана Игры должны были пройти с 22 по 28 января 2022 года. Новые точные даты проведения соревнований на данный момент пока неизвестны.
Напомним программа зимней Специальной Олимпиады включает в себя соревнования по горнолыжному спорту, сноуборду, флорболу, лыжным гонкам, фигурному катанию, шорт-треку и бегу на снегоступах.
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