Зимнюю Специальную Олимпиаду в Казани перенесли на один год из-за коронавируса

Фото: мэрия Казани

Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады в Казани перенесли на январь 2023 года. Такое решение приняла международная организация Special Olympics в связи с пандемией коронавирусной инфекции и распространением ее штамма «Дельта». Сообщает пресс-служба Минспорта России.

Напомним, в столице Татарстана Игры должны были пройти с 22 по 28 января 2022 года. Новые точные даты проведения соревнований на данный момент пока неизвестны.

Напомним программа зимней Специальной Олимпиады включает в себя соревнования по горнолыжному спорту, сноуборду, флорболу, лыжным гонкам, фигурному катанию, шорт-треку и бегу на снегоступах.

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