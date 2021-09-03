Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин назвал объекты в Казани, строительством которых он гордится

Марат Хуснуллин заявил, что о приходе в сферу строительства не жалел ни одного дня Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин уже 34 года в сфере строительства. Чиновник заявил, что за годы работы как подрядчиком, так и заказчиком, он сумел построить много объектов, которыми он гордится. Сообщает РИА Новости.

Так, Хуснуллин перечислил объекты, возведенные с его участием во время работы в Татарстане. В частности, он гордится реконструированным центром Казани, а также конно-спортивным комплексом, оперным театром, набережной Казанки, новым аэропортом столицы Татарстана и мостом.

Из московских объектов вице-премьер назвал парк «Зарядье», новые станции метро и реконструированный стадион «Лужники».

Марат Хуснуллин также заявил, что о своем приходе в сферу строительства не жалел ни одного дня.