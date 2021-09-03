Прокуратура утвердила обвинение к «положенцу по Татарстану» Сергею Нейдеру

Ему вменяют занятие высшего положения в преступной иерархии, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов. Фото: скриншот

В скором времени Верховный суд Татарстана рассмотрит уголовное дело 59-летнего криминального авторитета Сергея Нейдерова «Нейдера».

- Утверждено обвинительное заключение. В отношении его избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд. Свою вину мужчина не признал, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

Напомним, Нейдеров был задержан и обвинен по уголовным статьям «занятие высшего положения в преступной иерархии» и «незаконные приобретение, хранение, перевозка, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов». Что касается последнего, то при обыске по месту жительства фигуранта дела в Верхнеуслонском районе Татарстана у него были найдены и изъяты пистолет калибра 9 мм и боеприпасы.

Но все же в основном «Нейдеру» вменяют именно наличия у него статуса криминального авторитета. Так, по версии следствия, еще в 2015 году на воровской «сходке», в том числе с участием криминального авторитета Романа Сычева («Рома Сыч»), Сергей Нейдеров был назначен «положенцем по Татарстану».

В результате чего, как полагают правоохранители, «Нейдер» распоряжался воровской казной – «общаком», а также занимался поиском новых нелегальных источников дохода для его пополнения. Во время обысков у него были найдены две тетради, где расписано откуда поступили деньги и куда их потратили.

Помимо этого, ему вменяется контроль над татарстанскими преступными группировками, разрешение споров между ними, назначение «смотрящих» в городах и районах республики, а также в исправительных колониях. Сам «Нейдер», к слову, и сам был не раз судим за разбой, подделку документов и хулиганство.