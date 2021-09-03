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Общество3 сентября 2021 14:27

В Ульяновске школьникам отказали в бесплатном проезде на трамвае

Перевозчик проведет проверку и примет меры в отношении кондуктора
Инзиля ШАКИРОВА
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В МУП «Ульяновскэлектротранс» отреагировали на инцидент и отметили, что проведут проверку.

В МУП «Ульяновскэлектротранс» отреагировали на инцидент и отметили, что проведут проверку.

Фото: Александр ГЛУЗ

В Ульяновске 2 сентября школьникам отказали в бесплатном проезде на трамвае маршрута №15. Утверждается, что кондуктор в грубой форме потребовала у учеников младших классов справки из учебного учреждения. Вот только их у ребят не оказалось.

И.о. директора МУП «Ульяновскэлектротранс» Виктор Трепалин отметил, что детали инцидента будут уточнятся и с кондуктора обязательно потребуют объяснения.

– Проведём проверку. Если кондуктор допустил невежество и грубость в отношении пассажиров, обязательно примем меры воздействия, - отметил Виктор Трепалин.- Перед учебным годом со всеми кондукторами и водителями были проведены инструктажи по правилам проезда и оплаты в городском электротранспорте.

Как утверждает и.о. директора МУП «Ульяновскэлектротранс», до них была доведена информация, что в первую учебную неделю с учащихся справку из школы требовать не надо.