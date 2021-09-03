В Ульяновске школьникам отказали в бесплатном проезде на трамвае

В МУП «Ульяновскэлектротранс» отреагировали на инцидент и отметили, что проведут проверку. Фото: Александр ГЛУЗ

В Ульяновске 2 сентября школьникам отказали в бесплатном проезде на трамвае маршрута №15. Утверждается, что кондуктор в грубой форме потребовала у учеников младших классов справки из учебного учреждения. Вот только их у ребят не оказалось.

И.о. директора МУП «Ульяновскэлектротранс» Виктор Трепалин отметил, что детали инцидента будут уточнятся и с кондуктора обязательно потребуют объяснения.

– Проведём проверку. Если кондуктор допустил невежество и грубость в отношении пассажиров, обязательно примем меры воздействия, - отметил Виктор Трепалин.- Перед учебным годом со всеми кондукторами и водителями были проведены инструктажи по правилам проезда и оплаты в городском электротранспорте.

Как утверждает и.о. директора МУП «Ульяновскэлектротранс», до них была доведена информация, что в первую учебную неделю с учащихся справку из школы требовать не надо.