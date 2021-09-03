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Спорт3 сентября 2021 13:08

Центральный стадион в Казани допущен до матчей РПЛ

Игры и тренировки будут проходить там до восстановления газона на «Ак Барс Арене»
Инзиля ШАКИРОВА
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На Центральном стадионе «Рубин» проведет матчи 7-го тура с «Уралом» и 8-го тура с «Зенитом».

На Центральном стадионе «Рубин» проведет матчи 7-го тура с «Уралом» и 8-го тура с «Зенитом».

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Комиссия российского футбольного союза и российской премьер-лиги побывала в Казани и оценила состояние «Ак Барс Арены» и Центрального стадиона.

Сейчас на «Ак Барс Арене» идут работы по восстановлению поля. Ожидается, что футболисты смогут сыграть там через четыре-пять недель. На Центральном стадионе комиссия положительно оценила качество газона и признала газон пригодным к проведению матчей РПЛ.

«Рубин» проведет на Центральном стадионе матчи 7-го тура с «Уралом» и 8-го тура с «Зенитом».

8 октября «Ак Барс Арене» предстоит принять матч отборочного турнира ЧМ-2022 между сборными России и Словакии. РФС из-за качества газона рассматривал перенос игры в Москву, но согласился сохранить ее в Казани, узнав о плане Татарстана по восстановлению поля.