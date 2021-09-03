В Казани завершился ремонт дорог на улицах Гладилова и Поперечно-Базарная

Проезжая часть на улице Гладилова обновлена полностью, а на улице Поперечно-Базарная – до Краснококшайской. Фото: пресс-служба Миндортранса Татарстана

В Кировском районе Казани отремонтировали участок дорог в 1,3 километра на двух улицах города. Проезжая часть на улице Гладилова обновлена полностью, а на улице Поперечно-Базарная – до Краснококшайской. Сообщает пресс-служба Миндортранса Татарстана.

На объектах поменяли верхний слой покрытия – его уложили из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-11. Также здесь произведены ремонт тротуаров площадью 6,7 тысячи квадратных метра, замена дорожных и газонных бортовых камней протяженностью 4,8 километра.

Кроме того, на обновленных участках позаботились о безопасности – реконструировали 3 светофорных объекта, установили 52 дорожных знака, 768 погонных метров пешеходных ограждений и четыре остановочных павильона, в том числе нанесли дорожную разметку.