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Здоровье2 сентября 2021 20:02

В Татарстане число смертей от коронавируса возросло до 688

О последних трех летальных исходах инфекции сообщил Минздрав республики
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Всего в Татарстане инфекцию обнаружили у 25 560 человек.

Всего в Татарстане инфекцию обнаружили у 25 560 человек.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

2 сентября в республике были подтверждены еще три смерти от коронавируса, сообщает Минздрав Татарстана.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. Выражаем соболезнования родным и близким, - гласит сообщение ведомства.

Очередными жертвами коронавируса стали 83 –летняя женщина, а также 82-х и 45-ти летние мужчины. Таким образом, число смертей от инфекции в Татарстане возросло до 688.

Напомним, что за последние сутки в республике было выявлено 49 новых случаев коронавируса, в 20 из них пациентов пришлось госпитализировать.

Всего в Татарстане инфекцию обнаружили у 25 560 человек, 22 358 из которых смогли выздороветь.