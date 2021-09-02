Движение на мосту Нижнекамской ГЭС в Набережных Челнах решили запустить 4 сентября

В дальнейшем другие деформации будут устраняться в стадии подготовительных работ с открытием участков в часы пик. Фото: nabchelny.ru

Сегодня, 2 сентября, в Набережных Челнах глава Минтранспорта Татарстана Фарит Ханифов провел оперативное совещание по поводу ремонта на мосту Нижнекамской ГЭС. По итогам осмотра и обсуждений министр заявил, что движение в штатном режиме на объекте запустят не 6 сентября, как обещалось ранее, а уже в эту субботу, 4 сентября.

Отметим, что из-за проводимых работ на мосту стали образовываться большие пробки. Там в сутки проезжает от 20 до 40 тысяч машин. Фарит Ханифов подтвердил масштабы неудобства - он сам простоял в пробке 30 минут.

К слову, перенести ремонт не представлялось возможным – повреждения проезжей части моста в дальнейшем могли привести к серьезным последствиям.

Глава Миндортранса Татарстана заявил, что в дальнейшем деформации на объекте будут устраняться в стадии подготовительных работ с открытием участков для проезда автомобилей в часы пик. К тому же по новой технологии интенсивные работы с ограничением движения будут проводиться за 2-3 часа утром и вечером.