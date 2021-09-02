За сутки в Татарстане выявили 49 новых случаев COVID-19

Большая часть инфицированных была зарегистрирована в Казани. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За минувшие сутки в республике было выявлено 49 новых случаев заражения COVID-19. Все они являются контактными. Сообщает Минздрав Татарстана.

- 20 человек госпитализировано, 29 получают лечение на дому, - также отметили в ведомстве.

В этот раз, как и прежде, большая часть инфицированных была зарегистрирована в Казани (29 человек), и Набережных Челнах (12 человек).

Всего же в Татарстане COVID-19 обнаружили у 25 560 человек, 22 358 из которых, в том числе 57 человек за прошедшие сутки, смогли выздороветь, а 685 скончались в результате болезни.