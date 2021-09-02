В Татарстане задержали начальника управления спорта Заинского района

Делом занимаются сотрудники следственного комитета. Фото: Олег ЗОЛОТО

В отношении 53-летнего начальника управления по физической культуре, спорту и туризму Заинского района и 29-летней директора местной спортшколы «Яшлек» возбудили уголовные дела. Их в зависимости от роли каждого подозревают в злоупотреблении и превышении должностными полномочиями.

- Причастность к совершению преступления, подозреваемые не признали. В настоящее время начальник управления задержан, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

По версии следствия, этим летом по указанию начальника управления директор спортшколы в обход закона убедила своего главбуха начислить трем сотрудникам учреждения командировочные, которые им не полагались. Это более 188 тысяч рублей. Когда деньги были получены директор отдала их чиновнику, а тот положил их себе в карман.

Кроме того, в ходе расследования было установлено, что не так давно начальник управления незаконно получил от одного из тренеров спортшколы выданную премию в размере 26 тысяч рублей.