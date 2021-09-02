В Чебоксарах объявили конкурс на лучшую концепцию велоинфраструктуры города

В техзадание войдут пункты об обеспечении безопасности и об использовании маршрутов как в летнее, так и в зимнее время. Фото: gcheb.cap.ru

Власти Чебоксар запустили открытый конкурс на разработку проекта велоинфраструктуры города. За эту документацию из бюджета столицы Чувашии готовы выплатить 5 миллионов рублей. Соответствующий тендер уже опубликован на сайте госзакупок.

В ближайшее время будет подготовлено техническое задание. В него внесут пункты об обеспечении безопасности и об использовании маршрутов как в летнее, так и в зимнее время.

Согласно документам, также установлен гарантийный срок проекта: при выявлении недостатков в течение трех лет, победитель конкурса должен безвозмездно возместить причиненные убытки.

До 10 декабря 2021 года подрядчику следует собрать исходные данные, провести исследования и оценить условия развития транспортной инфраструктуры. Проект должен быть разработан и представлен на общественные обсуждения до 31 марта 2022 года.