В Татарстане на рассмотрение суда передали уголовное дело экс-главы Исполкома Тукаевского района

Причастность к совершению преступления обвиняемый так и не признал. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Завершено расследование уголовных дел 41-летнего экс-главы Исполкома Тукаевского района и 54-летнего директора ООО «Тукай Тепло-Газ». Они обвиняются в злоупотреблении полномочиями. Сообщает следственный комитет Татарстана.

- Причастность к совершению преступления обвиняемые не признали. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу, - отметили в ведомстве.

По версии следствия, в 2018 году у Исполкома Тукаевского района накопились долги перед ООО «Тукай Тепло-Газ» за ранее выполненные работы. Чтобы получить причитающиеся организации деньги ее директор дал починенным изготовить документы о том, что они провели в 17 местных сел обрезку и побелку деревьев. Эти бумаги мужчина и передал тогда еще действующему главе района. Тот, в свою очередь, убедил руководителей Исполкомов, где якобы была проведена работа, поставить под документами свои подписи. Благодаря этому директор ООО «Тукай Тепло-Газ» незаконно получил из местного бюджета более 1,6 миллиона рублей.

Кроме того, следствием было установлено, что в 2013 году один из фигурантов до своего назначения на пост главы районного Исполкома работал в селе Муслюмово управляющим допофиса филиала одного из банков.

Как следует из материалов уголовного дела, занимая указанную должность мужчина незаконно снял обременение с залогового имущества на более чем 2,4 миллиона рублей. Это был кредит на 20 миллионов рублей, который взял родной брат обвиняемого. Родственник, к слову, деньги тогда банку не вернул, а залоговое имущество продал.