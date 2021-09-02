В Татарстане миллионную прививку от коронавируса сделали жительнице Казани

Женщине 65 лет и она полгода назад уже переболела коронавирусом. Фото: Минздрав Татарстана

В Татарстане от коронавируса вакцинировались уже более миллиона человек. Юбилейную же – миллионную прививку, сделали 65-летней жительнице Казани Наиле Шагабиевой. Сообщает Минздрав Татарстана.

При этом вакцинироваться решил и ее муж. Он сделал прививку за день до юбилейной инъекции. Отмечается, что сама Наиля Шагабиева уже переболела коронавирусом. Полгода назад ее госпитализировали в инфекционный госпиталь.

- В Госпитале ветеранов войн перед инъекцией Наиля Шагабиева прошла обязательный медицинский осмотр у терапевта, - рассказали в Минздраве Татарстана.