В Ульяновске из-за коронавируса детей в школы на уроки запускают с разных входов

Фото: пресс-служба администрации Ульяновска

Стало известно, какие дополнительные меры борьбы с ковидом предпринимаются в общеобразовательных учреждениях Ульяновска. В управлении образования мэрии заявили о применении так называемых потоковой и кабинетной систем. Такой способ позволяет не допускать массового скопления учащихся при входе в школу, а также во время учебного процесса.

Подобная практика уже применена в кадетской школе № 7 им. В.В. Кашкадамовой. Потоки учеников здесь разделены таким образом, что классы с первого по третий пользуются центральным входом, а с пятого по одиннадцатый – запасными.

А кабинетная система – это когда за каждым классом закреплена определенная аудитория для занятий.