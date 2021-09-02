В Казани директора чулочно-носочной фабрики за мошенничество на 23,2 миллиона рублей приговорили к колонии

Дельцы провернули прибыльную для них махинацию с поставками швейных машинок. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Вахитовский районный суд Казани признал 37-летнего директора местной чулочно-носочной фабрики виновным в мошенничестве. Так, за махинации на 23,2 миллиона рублей, он был приговорен к 3,5 годам колонии общего режима. Сообщает прокуратура Татарстана.

- Также суд обязал мужчину выплатить штраф в 300 тысяч рублей в доход государства. Свою вину он не признал и не возместил ущерб, - также отметили в надзорном ведомстве.

Было доказано, что в 2018 году директор фабрики и его компаньон убедили руководителей завода «КриалЭнергоСтрой» и «Альфакомплектация» заключить договор на поставку японских швейных машин с ООО «Практика ЛК» с их последующей передачей в лизинг казанской фирме «Гранд».

Руководителей заверили, что возглавляемые ими организации нужны только для вида, а в реальности необходимое оборудование поставит ООО «Стандарт». При этом подсудимый и его подельник заранее знали — никакой поставки не будет, а средства фирмы-заказчика после поступления на счет завода «КЭС» будут похищены.

По аналогичной схеме ноябре того же года были похищены деньги с участием компании «Альфакомплектация». Лизинговые платежи прекратились и компания-владелец расторгла договоры с ООО «Гранд», потребовав назад свои швейные машины. Ничего не получив, руководитель компании обратился с заявлением в правоохранительные органы.

Отметим, что уголовное дело подельника директора фабрики выделено в отдельное производство — он в розыске.